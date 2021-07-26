İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan İsmail K. ile Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.