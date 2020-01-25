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Otomobil elektrik panosuna çarptı: 6 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir-Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Adak (29) idaresinde ki 26 SD 482 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik panosuna çarparak karşı şeride geçip durabildi. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Ümit Adak (35), Uğur Adak (38), Sefa Adak (61),Recep Akcan (19) ve Nigar Adak (54) yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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