Otomobil hırsızlığı şebekesi Konya'da yakalandı

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir, Konya ve Antalya'da 9 adet otomobil çaldıkları tespit edilen 5 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son aylarda artan araç hırsızlıkları nedeniyle Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri araç hırsızlıklarının faillerini yakalamak üzere özel bir ekip kurdu. Kurulan ekip şehir genelindeki tüm kameraları inceledi. İncelemeler sonunda Y.K. isimli şahsı tespit eden ekipler, fiziki takip başlattı. Akşehir, Konya ve Antalya'dan toplamda 9 adet araç çaldığı tespit eden zanlı Y.K. (19) düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının polis merkezinde alınan ifadesinde bu işi E.M.O. (17) ile birlikte yaptıklarını, Akşehir'den çaldıkları araçları Konya ve Antalya‘ya oralardan çaldıkları araçları ise Akşehir'e getirdiklerini söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesi kapsamında polis ekiplerince araçların evraklarında sahtecilik yaptığı iddiası ile 3 şahıs daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplamda 5 şüpheli polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından Akşehir Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.K. ve E.M.O. tutuklanırken diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan araçlardan 8 tanesi de polis tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.