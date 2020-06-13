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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Cahı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ali D. idaresindeki 42 YJ 719 plakalı motosiklet ile Oğuzhan Ç.'nin kullandığı 42 ABZ 614 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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