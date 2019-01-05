Otomobil ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bahadırlı Mahallesi Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziye Mahallesi istikametinden ilçe merkezine giden Gökçen K.'nin (44) kullandığı 34 BLP 872 plakalı cip ile diğer istikamete giden Mehmet Ç.'nin (55) kullandığı 42 M 5019 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip ters dönerken otomobil yol dışına çıktı. Kazada otomobil sürücü ile kızı Halime (20) ve eşi Gülşen (50), cip sürücüsü ve yanında yolculuk yapan kızı M.T.K (21) yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.