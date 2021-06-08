Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametine seyreden Kadir Ş. idaresindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Konya istikametine seyreden Musa A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı Mercedes marka kamyon ile çarpıştı. Kazada 07 FLT 35 plakalı araç içerisinde bulunan sürücü Kadir Ş. ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan Kadir Günay ile Aykut Katar olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Musa A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.