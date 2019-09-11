Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Kuzukuyu Yolu Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menduh Y.'nin kullandığı 42 YK 835 plakalı kamyonet ile Abdullah D.'nin kullandığı 63 AAR 495 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası parçalanırken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.