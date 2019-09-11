İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Kuzukuyu Yolu Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menduh Y.'nin kullandığı 42 YK 835 plakalı kamyonet ile Abdullah D.'nin kullandığı 63 AAR 495 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası parçalanırken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.