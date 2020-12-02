İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.10 sıralarında Kozanlı istikameti Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 06 AH 7039 plakalı otomobil ile İ.P. (22) idaresindeki 06 FH 9172 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.