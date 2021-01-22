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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Konya’nın Hüyük ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 25. kilometresi, Hüyük ilçesi Yenice Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (44) yönetimindeki 42 E 7739 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Isparta'dan Konya istikametine seyir halinde iken Yenice Mahallesi yol ayrımında, karayoluna çıkan Ahmet Tunç (54) idaresindeki 42 TM 630 plakalı Nissan marka otomobille çarpıştı. Kaza neticesinde otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Tunç olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğradı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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