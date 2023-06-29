Otomobil kavşaktan dönen çekiciye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, kavşaktan dönüş yapmak isteyen çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan Yasin Çıngı idaresindeki 35 AHU 574 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.Y. yönetimindeki 42 DM 586 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Yasin Çıngı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aynı aileden H.Ç., N.Ç. ve M.E.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici sürücüsü M.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.