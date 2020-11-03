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Otomobil koyun sürüsüne daldı, 30 koyun telef oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil daldı, 30 koyun telef oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil daldı, 30 koyun telef oldu.


Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kuzukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 42 AEH 001 plakalı otomobil karayoluna çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 30 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ereğli Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra belediye temizlik işleri ekipleri tarafından telef olan hayvanlar yoldan kaldırılarak temizlik yapılıp karayolu araç trafiğine açıldı.

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