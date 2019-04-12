Otomobil pikaba çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin pikaba çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Aksaray karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Sami Ç. (48) idaresindeki 38 ZS 933 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bankete düşen otomobil tali yoldan karayoluna çıkmak için bekleyen Osman Baran idaresindeki 34 BCG 770 plakalı pikaba çarptı. Kaza sonrası pikap sürücüsü Osman Baran araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Sami Ç. ile araçtaki Süleyman Ç. (74), Z.B.Ç. (7), Demet Ç. (33), A.R. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından pikap sürücüsü Osman Baran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sami Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Osman Baran'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir elektrik dağıtım firmasının çalışanı olduğu öğrenilen Osman Baran'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.