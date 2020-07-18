İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole devrildi

Konya’nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, Yunak - Ankara karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. idaresindeki 26 ACJ 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla, Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.