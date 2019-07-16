İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adana Aksaray E-90 karayolu üzeri Aziziye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban A. idaresindeki 42 M 1818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Necla A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.