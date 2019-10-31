Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya - Beyşehir yolu 50. kilometresinde Kızılören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Çıkı'nın (43) kullandığı 42 ACA 983 plakalı otomobil Konya yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Duymaz (81) kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybederken sürücü ve diğer 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.