Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu Makas Köprülü Kavşak yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Kulu'ya seyir halinde olan Şule B. idaresindeki 71 AAF 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Şuye B. ambulansla Kulu Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında karşı şeritten araçların gelmemesi büyük bir kazayı önledi. Öte yandan, kaza sonrası otomobilin arka tekerleğinin yerinden kopması dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.