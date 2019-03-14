İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi ile Boğazören Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 42 GG 997 plakalı otomobil kumlu yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.