Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Turgut Mahallesi karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Mahallesi'nden Yunak istikametine doğru seyir halinde olan Kadir Y. idaresindeki 42 U 7623 plakalı otomobil, sürücünün mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrularak takla atan otomobil yol kenarında durabildi. Tavanı parçalanarak adete hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Kadir Y., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kadir Y., ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.