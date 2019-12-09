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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.İ. (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü M.İ. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü M.İ. tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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