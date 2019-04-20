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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami T. (51) idaresindeki 06 MIF 72 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karacadağ ve Kozanlı mahalleleri arasında arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Sami T. ile yolcular Kadir B. (64) ve Tahir T. (66) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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