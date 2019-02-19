Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya-Adana karayolu Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan İ. yönetimindeki 34 BKZ 453 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Ö.A. idaresindeki 42 L 3199 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serkan İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.