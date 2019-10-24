Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar - Konya karayolu Ilgın hayvan pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın'dan Konya istikametine seyir halinde olan N.G. idaresindeki 34 JB 469 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 42 BVS 72 plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye müdahalesi, olay yerinde ambulansta yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası D300 Karayolunun Konya istikametinde trafik akışı bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.