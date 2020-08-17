Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yunak Saray Mahallesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 06 BLK 142 plakalı Renault marka otomobil, arkasında saman makinesi bağlı olan H.B. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken, otomobil ve traktör sürücüleri yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.