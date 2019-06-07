Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak Akşehir Karayolu Koçyazı ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 16 ED 564 plakalı otomobil arkasında tarım aleti takılı olan E.B. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada hafif yaralanan otomobil ve traktör sürücüleri ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.