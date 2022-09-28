Otomobil ve motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da otomobil ve motosiklet çalarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelileri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde 1 otomobil ve merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesinde 1 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden çok sayıda kamerayı titizlikle inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları tespit etti. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 11 adet suç kaydı olan Muhammed G., 1 adet suç kaydı olan Kamil Emre G. ve suç eşyası motosikleti satın alan A.I., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed G. ve Kamil Emre G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç eşyası satın alan A.I. hakkında da işlem başlatıldı. Çalınan otomobil ve motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.