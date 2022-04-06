Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı

Konya'da Narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin yol uygulamasında seyir halinde olan iki araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği Lucky eşliğinde her iki araçta da arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada bir aracın çeşitli yerlerine gizlenen 15 parça halinde 7 kilo 587 gram eroin maddesi ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.