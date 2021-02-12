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Otomobilden içki satarken yakalandı

Konya’da otomobilden seyyar alkollü içki satışı yapan 1 kişi polise yakalandı.

Konya'da otomobilden seyyar alkollü içki satışı yapan 1 kişi polise yakalandı.


Alınan bilgiye göre Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede bagajda 84 adet bira ele geçirildi. Gündüz aldığı biraları gece tekeli olarak sattığını beyan eden araç sürücüsü D.Ö.K, gerekli işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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