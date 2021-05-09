Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılıç'a ait 42 YK 526 plakalı aracın radyatör bölümüne yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından girdiği yerden çıkarıldı. Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.