Otomobilin çarptığı 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Konya'da 44 yaşındaki bir kadın, yolun karşısına geçmek isterken kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Şerife A. idaresindeki 61 LG 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 44 yaşındaki Ayşen Söyler'e çarptı. Kazaya karşına otomobile ise aynı yönde seyir halindeki 42 GD 431 plakalı minibüs çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada ağır yaralanan Ayşen Söyler ve otomobilin sürücüsü Şerife A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Ayşen Söyler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.