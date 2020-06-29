İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 42 ABF 928 plakalı otomobil, 9 yaşındaki K.G. isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hastaneye kaldırılan K.G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.