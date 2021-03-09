Otomobilin çarptığı bisikletli kamyonun altında kaldı: 1 ölü

Konya'da otomobilin aynasına çarptıktan sonra yere düşen bisiklet sürücüsü, arkadan gelen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı öncesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki Salih Polat (43), iki aracın arasından geçerken otomobilin aynasına takılarak yere düştü. Arkadan gelen H.E. idaresindeki 42 EEZ 75 plakalı kamyonet ise Salih Polat'a çarparak üstünden geçti. Olayı arkadan gören otomobil sürücüsü ise, kamyon sürücüsünü selektör ile uyararak kaza yaptığını fark etmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Salih Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili sürücü Halil E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Kaza anı öncesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı görerek sürücüyü uyaran Ayşe Karaçay, “Seyir halindeyken bisikletli park halindeki araçla kamyonun arasından gitti. Sürücü düşerek dikiz aynasına kafasını çarpıyor. Kafasını kaldırıma vurup yere düşüyor, kamyon da üzerinden geçiyor. Kamyoncu görmedi, haberi yoktu. Ben arkasından takip ettim ikinci lambaya kadar. Kendi aracımla kamyoncuyu olay yerine getirdim. Seyir halinde giderken bisikletli kendisi dar alana kendisi girdi ve çarptı” ifadelerini kullandı.