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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden karşıya geçmek isteyen Şerife Çağlayan'a (58) Fahri T. yönetimindeki 06 LY 773 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şerife Çağlayan ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şerife Çağlayan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Fahri T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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