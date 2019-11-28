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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yalanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yalanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (40) idaresindeki 42 ABB 530 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Üzerinde kimlik bulunamayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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