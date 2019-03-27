Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Konya'da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli miyavlayan kedi polisi harekete geçirdi. Kedi motor kısmından bir süre sonra kendiliğinden çıkarken, park halindeki otomobil 3 farklı yakalaması olduğu gerekçesiyle çekiciyle otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde bir aracın motor kısmından bir kedinin miyavlama sesinin geldiği duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 42 BU 538 plakalı aracın motor kısmında gördükleri kediyi çıkarmak için uzun süre çabaladı. Kediyi çıkarmayı başaramayan polis, durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada küçük bir çocuk aracın altına girerek kediyi çıkarmaya çalıştı, ancak kedi kendiliğinden bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı.

Kediyi kurtarmak için uğraşan polis ekipleri, aynı zamanda park halindeki otomobilin plakasını sorgulayarak inceleme yaptı. Üç farklı konudan yakalaması bulunan otomobilin sahibine ulaşamayan polis ekipleri, çağırdıkları çekiciyle otomobili otoparka çektirdi.

“Tam bir haftadır mahallenin belası”

Kedinin sürekli araçların altına girdiğini ve 1 haftadır mahalle halkını uğraştırdığını söyleyen bir mahalleli ise, “Tam üç gündür itfaiyeyi arıyoruz, çıkarıyoruz cırmalıyor geri kaçıyor. Bu kedi Sille yolundan arabanın altına buraya geldi. Biz getirdik arabanın altına girmiş burada çıktı. 1 haftadır yıldık yahu. Sabahleyin ben çok uğraştım, çıkmıyor vahşi. Beceremedik şimdi çekiciyi görünce tamam geldiler herhalde dedim. Tam bir haftadır mahallenin belası” ifadelerini kullandı.