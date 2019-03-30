İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Eski Sanayi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Ankara-Konya karayoluna hareket halinde olan A.Ş. (48) idaresindeki 06 YDN 59 plakalı otomobil ile Z.E. yönetimindeki 34 KZ 7442 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 06 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Y.Ş. (46), Ş.Ş. (21) ve F.Ş. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.