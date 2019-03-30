Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eski Sanayi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Ankara-Konya karayoluna hareket halinde olan A.Ş. (48) idaresindeki 06 YDN 59 plakalı otomobil ile Z.E. yönetimindeki 34 KZ 7442 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 06 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Y.Ş. (46), Ş.Ş. (21) ve F.Ş. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.