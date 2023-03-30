Otomobillerin ses sistemlerine dadanan hırsız yakalandı

Konya'da 3 farklı otomobilin teyp ve teyp malzemelerini, 1 aracın farını, sinyali ile ön tamponunu söken hırsızlık şüphelisi polis tarafından çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde birkaç gün içerisinde birbirine yakın farklı adreslerden polise oto hırsızlığı ihbarı geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ihbarı değerlendirmek için kısa süre içerisinde adrese gitti. Zarar tespit çalışması yapan polis ekipleri, 3 otomobilden toplam 8 adet hoparlör, 2 adet amfi, 1 adet woofer, 1 adet oto teybi, 1 adet ön tampon, 1'er adet sağ ve sol ön far ve sinyallerin çalındığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yol uygulaması yaptığı esnada içerisinde oto yedek parçalarının olduğu şüpheli bir araç durduruldu. Ekiplerin kontrolleri esnasında araç içerisindeki şahsın hırsızlık şüphelisi G.C.Ç. (23) olduğu anlaşıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çalıntı eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. El konulan çalıntı eşyalarsa sahiplerine teslim edildi.