Otopark meselesinden işlenen cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir kafede otopark meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş ederek, karşı taraftan Ömer Faruk Yücetaş'ı (24) karnından ağır bir şekilde yaraladı. Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk Yücetaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafede yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili F.Y. (22) ile birlikte F.K. (22) ve O.U. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.