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Özbek heyetten Başkan Altay'a ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Konsolosu Atabek Turayev, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Konsolosu Atabek Turayev, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Konsolosu Atabek Turayev, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Özbekistan Büyükelçiliğinden bir heyetle bir programa katılmak üzere Konya'ya geldiklerini belirten Konsolos Atabek Turayev, Başkan Altay'ı seçimlerde elde ettiği sonuç nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'da okuyan 25'e yakın Özbek öğrenci olduğunu hatırlatarak, bu sayının artırılmasını arzu ettiklerini söyledi. Buhara ile kardeş şehir ilişkilerini geliştirmenin de önemine dikkat eden Başkan Altay, dost ve kardeş olan ülkeler arasındaki ilişkilerin bu ziyaretlerle daha da güçleneceğini vurguladı.


Konsolos Turayev, ziyaretin sonunda Başkan Altay'a Özbekistan'a ait yöresel bir kaftan hediye ederken Başkan Altay da Turayev'e Mesnevi takdim etti.

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