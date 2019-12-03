Özel bireylerden duygu dolu video

Konya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin videolarının yer aldığı bir klip hazırlandı.

Selçuk Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturabilmek amacıyla bir klip hazırlamak için kolları sıvadı. Bu kapsamda özel bireylere ve onların ailelerine ulaşan gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düşüncelerini ve hislerini belirten bir video göndermelerini istedi. Özel bireylerin ve ailelerin gönderdikleri videolarla kısa bir klip oluşturuldu. Klipte engelli bireyler, hiçbir zaman pes edilmemesi gerektiği, her zaman mücadeleye devam edilmesi gerektiği gibi mesajlar verdi. Videoda ampute futbol takımından sporcular da yer aldı.

“Çok güzel, anlamlı şeyler gönderdiler bize”

Videoyu hazırlayan Engelli Hizmetler Kulübünün kurucularından Şerife Nur Öner, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz Engelli Hizmetler Kulübü olarak farkındalık oluşturabilmek için bir video derledik. Bu videoyu özel bireylerin ailelerinden ve ampute takımından istedik. Çok güzel, anlamlı şeyler gönderdiler bize. Biz izlediğimiz zaman duygulandık” ifadelerini kullandı.