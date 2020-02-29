Özel çocukların ‘Şivlilik' coşkusu

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle kutlanan 'Şivlilik' geleneğinde özel çocuklar unutulmadı.

Geleneğe göre çocuklar sabah saatlerinde ellerinde poşetlerle kapı kapı gezerek şeker, çikolata ve bisküvi gibi çeşitli yiyecekler topluyor. Ancak bazı çocukların bu şekilde gezerek şivlilik toplaması mümkün olmuyor. Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan 20 genç, şivlilik toplayamayan özel çocukları unutmadı. Gönüllü gençler, bu geleneği özel çocuklarında yaşayabilmesi ve bu coşkuya onlarında ortak olabilmeleri için şivlilikleri özel çocukların ayağına götürdü. Özel bir rehabilitasyon merkezinde 40 özel çocuğa yönelik bir etkinlik düzenleyen gönüllü gençler, palyaçolarla birlikte çeşitli danslar yaparak çocukların mutlu olmasını sağladı. Etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken duyma engeli bulunan özel çocuklar için marş işaret diline çevrildi. Ardından çeşitli danslar ve oyunlar oynandı. Sandalye kapmaca, çanta süsleme gibi aktivitelerin de yer aldığı etkinliğin sonunda, özel çocukların istekleriyle hazırlanan, içerisinde atıştırmalıkların bulunduğu şivlilik çantası hediye edildi.

Etkinlik, özel çocuklar ve gönüllü gençlerin günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.