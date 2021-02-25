(Özel haber) İlhan Palut: “Oyunculara özgüven, motivasyon, mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık”

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u ziyaret etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette İHA'ya konuşan İlhan Palut, geride kalan haftaları ve yarın oynanacak Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

"Oyuncuların özgüvenle maç kazanmaları bizim adımıza önemliydi"

Göreve geldikleri zaman Beşiktaş'la kupa, Denizlispor ile ligde olmak üzere 3 gün içerisinde 2 maç üst üste oynadıklarını kaydeden Palut, “Tabii burada oyuncularımızla çok fazla teknik-taktik antrenman şansımız olmamıştı. Ama oyunculara özgüven, motivasyon, mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık. Hemen o iki maçta bunun bir reaksiyonunu aldık ve Denizlispor karşısında galip geldik. Beşiktaş karşısında, uzatmalara giden bir maçı penaltılarda kaybettik maalesef. Ondan sonra 5-6 gün süremiz oldu, Malatyaspor maçı öncesi. Malatya maçında da güzel bir 3 puan aldık. 3 puanın hepsi güzel ama oyuncularım bir reaksiyon göstererek, tekrar bir özgüvenle bunun altından kalkabileceklerine inanarak maç kazanmaları bizim adımıza önemliydi. Onları tabii ki geride bıraktık. Yarın çok önemli bir maçımız var. Hazırlıklarımızı bugün yapacağımız antrenmanla tamamlayacağız” dedi.

Sakatların durumu

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacakları müsabaka öncesinde takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Palut, “Volkan Fındıklı aramıza döndü ama küçük bir rahatsızlığı oldu. Önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacaktır. Musa'nın sakatlığı var, bizimle olamayacak. Bir de Shengelia'nın sakatlığı var, onu da maçta değerlendiremeyeceğiz. Sehic'in durumunu bugün antrenmanda değerlendireceğiz. Onun dışında cezalımız yok, tam kadro çalışıyoruz” diye konuştu.