Özel öğrenciler azmetti özel araç yaptı

Konya'da işitme engelli öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ‘Pars' isimli 4 tekerlekli özel bir motorlu araç yaptı.

Konya'da işitme engellilere eğitim veren Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi Metal Bölümü öğrencileri 4 tekerlekli motorlu araç üretti. TÜBİTAK 4006 Proje kapsamında üretilen araca öğrenciler tarafından ‘Pars' ismi verildi. Projede öğrencilerin hocası olan Metal İşleri Atölye Şefi Ferhat Şen de bu projenin TÜBİTAK 4006 Proje kapsamında yapıldığını ve projenin boru şaseli araç yapımı olduğunu söyledi.

Şen, “Projemizde hedefimize ulaştık. Tabii ki sanayiden çok büyük destek gördük. Malum bir araç yaparken, birçok alan işin içerisine girmekte. Bunların içerisinde oto motor, elektrik, elektronik, oto kaporta gibi bölümler var ama bizim en çok da sanayiden destek aldığımız işte motorun kavrama kapsamı nedir, ne değildir, oralarda destek aldık. Geri kalan kısmı şasesini, direksiyon kavrama kapsamını bunların hepsini de kendimiz atölyemizde, öğrencilerimizle sabah akşam, bazen 7/24 çalışarak oluşturduk. Vaktinde ve zamanında yetiştirmeye çalıştık. Motorumuz normal çapa motoru. İki ileri bir geri olmak üzere 6.5 beygirlik benzinle çalışan bir motor. Getirdik çapa motorunu, söktük, dağıttık ve mevcuttaki şasemize uyarladık. Motorumuzdaki güç 6.5 beygir olunca insan taşımaya da müsaitti. Normalde iki kişilik yaptık ama istenildiği taktirde dört kişi de, altı kişi de gidebilmekte. Yani bu yükü taşıyabilmekte sistemimiz” ifadelerini kullandı.

“Projeye her bir öğrencimiz, her bir anlamda destek verdi”

Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğinden itibaren üç buçuk ay içerisinde tamamlandığını ifade eden Şen, “Bu üç buçuk ay bize gece gündüz çalışmamızı sağladı. Öğrencilerimiz de pansiyon olduğu için, yatılı kaldıkları için ders dışında da çok büyük katkılar verdiler. Onlar ve biz kendimizi bu anlamda gerçekten yetiştirdik. Metal bölümü olarak 30'un üzerinde öğrencimiz var. Zaman zaman hepsi çalıştılar. Yani bayrak yarışı gibi düşünün, birinci sınıflar işte haftanın iki günü, ikinci sınıflar haftanın üç günü, üçüncü sınıflar haftanın yine iki günü çalışarak projeye her bir öğrencimiz, her bir anlamda destek verdi” şeklinde konuştu.

Projede yer alan Metal Bölümü son sınıf öğrencisi Mevlüt Çetinkaya da işaret diliyle bu projeyi işitme engellilerle çalışarak yaptıklarını belirterek, "Çok ağır değil, zorlukları var ancak yavaş yavaş yaptık. Bozmadan yavaş yavaş, güzel şekilde tamamladık. Allah'a çok şükürler olsun, bitirdik projeyi, tamamladık” diye konuştu.