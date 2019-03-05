Özel yurt işletmecilerinin Ankara ziyareti

Tüm Yurt ve Özel Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TUYİS) Yönetim Kurulu, sorunlarını anlatabilmek için Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

TUYİS Genel Başkanı Umut Gezici, genel başkan vekili Ömer Kurtaran, genel sekreter Gülay Beyaz, başkan yardımcıları Ahmet Baydar, Mehmet Kalem, Adem Ruhbaş, Ali Yıldız ve Esra Bayraktar'tan oluşan heyet, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Mustafa Safran, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, Komisyon üyesi Hacı Ahmet Özdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Cumhur Ünal, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er'i makamlarında ziyaret ederek sorunları konusunda bilgilendirdi.

Ziyaretlerde yurt işletmecileri olarak sendika çatısı altında birleşildiği, yurt genelinde 800 civarında yurt işletmecisinin bir araya getirildiği belirtilerek, düzenlenen çalıştayda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde sunuldu. Vakıf yurtlarına verilen barınma ve yemek yardımının kendileri için de uygulanabileceğini, ülke genelinde sosyal devlet anlayışıyla 700 bin yatak kapasitesine ulaşan öğrenci barınma hizmetlerinin getirdiği ağır maliyetlerin 325 bin kapasiteli kısmının özel yurtlar tarafından daha ekonomik barınma imkanı sağlayarak KYK'ya çözüm ortağı olabileceği ve hiçbir denetime tabi olmayan illegal barınma hizmeti veren binalarla ilgili sorunlar aktarıldı.