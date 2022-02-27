Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesi ve özgün fikirlerini hayata geçirebilmesi amacıyla başlatılan Genç Kültür Kart Programı kapsamında “Fikirleriniz Bizler İçin Önemli, Şimdi Onları Gerçekleştirme Vakti'” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik çağrısına dahil olan öğrenciler bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan “Genç Kültür Kart” sosyalleşme programı kapsamındaki gençler bir araya geldi. Genç Kültür Kart Programını gençlerin fikirleri doğrultusunda yönlendirmek adına sosyal medya üzerinden “Fikirleriniz Bizler İçin Önemli, Şimdi Onları Gerçekleştirme Vakti” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik çağrısı öğrencilerden ilgi gördü. Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart kullanıcıları, programda görmeyi istedikleri faaliyetleri sosyal medya aracılığıyla paylaşırken fikirleri seçilen öğrenciler bir araya geldi. Fikirler üzerine görüşüp, programdaki amaçların gençlere aktarıldığı etkinlikte ayrıca Genç Kültür Kart Programının gelecek faaliyetleri hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Halkla İlişkiler 3. Sınıf öğrencisi Rümeysa Eskigil, özellikle uluslararası gençlerle birlikte faaliyetler düzenlemesi yönünde fikir sunduğunu belirterek, “Bunlar gerçekleştirilirken gönüllü olarak görev almak istediğimi belirttim. Genç Kültür Kart öğrencilere sosyal anlamda da çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlarımız düzenlenen faaliyetlerle şehri yakından tanıyor. Biriktirdikleri puanlar teşvik edici oluyor. Bu puanlar onlara maddi anlamda da fayda sağlıyor” dedi.

Matematik ve Bilgisayar Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Bülbül de, “Genç Kültür Kart ile gençlere gerçekten güzel destekler sağlanıyor. Farklı arkadaşlarla tanışmaktan dolayı mutluyuz. Burada gençlerin projeleri hayata geçiyor. Gerçekten çok güzel bir platform. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyemiz bizlere destek sağlıyor. Diğer tüm genç arkadaşlarıma da Genç Kültür Kart Programına katılmayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.