Özselek'ten Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

Konya SMMMO Özselek yayımladığı mesajında, “Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan Çanakkale Zaferinin, Milli birlik ve beraberlik içinde verilen insanlık tarihinde eşine az rastlanır şanlı bir mücadelenin ve kahramanlığın destanı olduğunu ifade ederek, “Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, milli birlik ve beraberlik duygularımızın harekete geçtiği Çanakkale zaferiyle milletimiz, kahramanlığını, cesaretini, azmini ve en önemlisi vatan sevgisini ortaya koymuştur. Milletimizin özgürlük ve vatan için gerektiğinde neleri feda edebileceğini gösterdiği, mazlumun zalime direnişinin sembolüdür. Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele, bir milletin kadını, erkeği, çocuğu genci ve yaşlısıyla varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı, imanlarıyla, akıl ve kalpleri yeniden dirilmiş bir milletin evlatlarının zaferidir. Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin, içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Çanakkale, kutsal vatanımızı ele geçirebilmek için yapılan hain planların çöktüğü, düşman donanmasının vatanımıza girişinin engellendiği, düşmana “Çanakkale Geçilmez” dedirtilen yerdir. Düşmanlarımız Türk Milletinin iman, inanç ve vatan sevgisiyle mücadelesi karşısında çaresiz kalmıştır. Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılında başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli birlik ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan kahraman askerlerimizi minnetle anıyor, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.