Öztürk: “KTO Karatay Üniversitesi, bölgenin ve ülkemizin adeta parlayan yıldızı oldu”

yılı olan 2051 yılında KTO Karatay Üniversitesinin yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağına inandığını söyledi.

Başkan Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade ve mütevelli heyeti ile birlikte düzenlediği toplantıda üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Selçuk Öztürk, yeniden kuruluşunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen KTO Karatay Üniversitesinin, bölgenin ve ülkemizin adeta parlayan yıldızı olduğunu, ortaya koyduğu stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlediğini, ülkemizin kalkınmasına var gücüyle katkı sağladığını belirtti. "KTO Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe Konya'mıza değer katmaya devam ediyor" şeklinde konuşan Öztürk, "Bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye'nin en eski ve güçlü odalarından olan Konya Ticaret Odasından alırken, hızlı büyüme evresini de sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesinin Konya'nın tarihi birikimi, bilimi, sanayi ve ticaretini aynı çatı altında buluşturan farklı misyon ve vizyona sahip olduğunu belirten Öztürk, “Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılında KTO Karatay Üniversitesinin yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü, KTO Karatay Üniversitesi olarak hedeflerimizden sapmadan, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 2017 yılında 13 projemiz ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alırken, 2018 yılında yüzde 100 artışla 26 projemiz destek almaya hak kazandı. Bilgi işlem alt yapısına geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaptık. Türkiye'de sayılı olarak üniversitemiz bünyesinde Siber Güvenlik Ofisi açtık. AKİTEK yatırımı ile Konya'da AR-GE ve inovasyonun merkezi olmak istiyoruz. Şüphesiz bu hedeflerimize ulaşmada tüm paydaşlarımızla sağlıklı bir iş birliği içerisinde hareket etmek önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

“Eğitimde öncü üniversite olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşmakta”

KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili çeşitli rakamlar veren Öztürk, “400 akademisyen, 300'ün üzerinde idari personeli, 39 ön lisans ve lisans programı, 28 lisansüstü programı, 8 bin 500'e ulaşan öğrenci sayısı, 6 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile eğitimde öncü üniversite olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşmakta, bu hedefini fiziki ve beşeri yatırımları ile daha da sağlamlaştırmaktadır. Bugün 5 üniversiteye sahip Konya'nın öğrenci şehri olma özelliğine KTO Karatay Üniversitesi, her yıl artan öğrenci nüfusuyla büyük destek olmaktadır. 2018-2019 akademik yılında yaklaşık 8 bin 500 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Anadolu'nun farklı diyarlarından KTO Karatay'a öğrenim görmeye gelen öğrencileri ile üniversitemiz, yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversitemizin hızlı büyümesinde sahip olduğumuz insan kaynakları kapasitesi, oldukça önemli bir etkendir. Bugün itibariyle misafir öğretim elemanlarımızla birlikte yaklaşık 400 akademik, 179 idari ve 129 destek hizmetleri personelimiz bulunmaktadır” dedi.

“5 milyon Avroluk KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezini hayata geçiriyoruz”

Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) Projesi hakkında bilgi veren Başkan Öztürk şöyle devam etti:

“Tarım kenti Konya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon Avroluk KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezini hayata geçiriyoruz. Türk tarımının geleceği için AR-GE ve inovasyonun artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Konya, Türkiye tarım makineleri ve alet ihracatının yüzde 45, tarım makinelerinde kullanılan parçaların yüzde 100, traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90 ve Türkiye tarım makineleri üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. Projenin Konya'da hayata geçirilmesi ile Tarım 4.0 ve hassas tarım platformlarına uygun ekipman üretmek, toprağın verimini arttırmak, gübre, ilaç ve su dengesini en uygun seviyede tutarak ve hassas hasat toplama uygulamaları ile verimi en üst seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Konya toprakları başta olmak üzere ülkemiz tarım alanlarında akıllı tarımın ve Tarım 4.0'ın önemi gün geçtikçe artıyor. KTO Karatay Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sağlayacağı ve KOBİ'lere akıllı makine üretme becerisinin de kazandırılması öngörülen proje ile tarımda verimin ve ihracat gelirlerinin arttırılması temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnsana yaptığımız yatırımı daima fiziki alanlarımıza yaptığımız önemle ilişkili görmekteyiz. 2018 yılı Mart ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOBB Binasının açılışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda da C Blok olarak nitelendirdiğimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulunun yer aldığı eğitim binamızı üniversitemize kazandırdık. Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile sözleşme imzalayarak kampüsümüz sınırında yer alan araziyi de üniversitemiz bünyesine kattık. Mevcut fiziki imkanlarımızın dışında önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan Mühendislik Fakültesi, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), kütüphane, konferans salonu, kapalı spor salonu, açık spor alanları, kapalı yüzme havuzu, Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, kreş binası ve sosyal alanları ile KTO Karatay Üniversitesi, ülkemizin en güzel kampüs alanlarından birine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“Kalite belgesi alan ilk vakıf üniversitesi olduk”

Üniversite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “üniversitelerde kalite yönetimi” hususunda açıklamalarını da dikkate alarak son 3 yıldır yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Öztürk, “Kalite çalışmalarımızı, Türk Standartları Enstitüsü ISO 9001:2015 kalite belgesini alarak taçlandırmış olduk. Bu belgeyi almayı başaran ilk vakıf üniversitesi olarak, üniversitemiz bünyesinde görev yapan tüm çalışanlarımızın faaliyet ve hizmetlerini sürekli iyileştirerek, öğrenci memnuniyetine odaklanan bir felsefeyi benimseyerek hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bilimin her alanında faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, araştıran, sorgulayan bireyler olmaları hususunda da gerekli tüm çabayı göstermektedir. 50‘ye yakın öğrenci topluluğu yıl içinde 150'nin üzerinde etkinliğe imza atmıştır. Spor takımları ile de başarıdan başarıya koşan üniversite takımları ise hem öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamakta hem de KTO Karatay'ı gururla liglerinde temsil etmektedir. 18 farklı branşta yaklaşık 250 sporcumuz bulunuyor. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 71'i bir öğrenci topluluğunda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“KTO Karatay Üniversitesi, üniversite ve özel sektör birlikteliğini her noktada sergiliyor"

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana “İş dünyasının üniversitesi” olarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi, üniversite ve özel sektör birlikteliğini her noktada sergileyerek iş tecrübesine sahip mezunlar yetiştirmektedir. Bu anlayışla yürüttüğümüz 'Sektör Danışmalığı Projesi' Türkiye'deki üniversitelere örnek gösterilen bir proje halini almıştır. Birinci sınıfa başlayan öğrenciler, sektör tecrübesi kazanmak üzere, öğrenim alanlarında faal firmalarla eşleştirilmektedir. Öğrenci ve sektör danışmanı, belirlenen program çerçevesinde öğrencinin gelişimi için birlikte hareket etmektedir. Şu ana kadar projemizden yararlanan öğrenci sayısı, 288 sektör danışmanımız sayesinde 1.236'ya ulaşmıştır. Hukuk Fakültesi mezunlarının, mezuniyet sonrasında doğru adım atabilmeleri ve staj yapacakları alanları doğru belirlemeleri adına oluşturulan proje ile öğrenciler hakim, savcı veya avukat hangi kimlik üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini eğitim aldığı süre zarfı içerisinde görebilme imkanı bulmaktadır. Hukukta Gözlem Projesi ilk olarak 2019 Ocak ayında uygulamaya alınmıştır. Başvurular arasından 30 öğrenci projeye dahil olma hakkı kazanmıştır. Konya Barosu tarafından belirlenen ve içlerinde KTO Karatay Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu 30 hukuk bürosu belirlenmiştir. Öğrencilerimize, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkanı sunmak adına İşi Yerinde Gözle Projesi oluşturulmuştur. KTO Karatay Üniversitesinin tüm öğrencileri İşi Yerinde Gözle Projesinden yararlanabilmekte olup şu aşamada Psikoloji ve İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü öğrencilerimiz proje kapsamında çalışmalar yürütmektedir. 10 iş günü boyunca öğrencilerimizin ilgili kurum/kuruluşta bulunmaları gerekmektedir” diye konuştu.