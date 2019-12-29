İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pancar yüklü tır devrildi, karayolu pancar tarlasına döndü

Konya’nın Karapınar ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Kesmez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. idaresindeki 42 JF676 plakalı şeker pancarı yüklü tır, karlı yolda makas yapması sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi. Kazada tır sürücüsü Ali Ş. yaralandı. Öte yandan tırda yüklü olan pancarlar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerinde karayolları ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu yeniden araç trafiğine açtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.