Park halindeki aracı çalan şüpheliler yakalandı

Konya'da park halindeki aracı çalan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde araç çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlığı yapan şahısların daha

önce de hırsızlık, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı bulunan Ekrem G., kardeşi Enver G., Şuayip Ç. ve Kerim E. olduğu tespit edildi. Şüpheliler Meram ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Şuayip Ç. ve Ekrem G. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.