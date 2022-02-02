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Park halindeki midibüs alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde park halindeki midibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki midibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, dün akşam saatlerinde eski odun deposu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan yolcu midibüsünün motor bölümünde elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Midibüsün motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede elektrik tesisatındaki kablolardan yangının çıktığı değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.

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