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Park halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde bir okulun yanında park halindeki Mehmet Yıldız'a ait 06 AB 2474 otomobil bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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